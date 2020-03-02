Подозреваемого в убийстве разыскивают по всей Львовской области. Если найдут - могут дать пожизненное.

По информации полиции, мужчина застрелил свою 22-летнюю девушку и ранил прохожего.

Правоохранители уже обнародовали имя и приметы подозреваемого, и предупреждают - он может быть вооружен.

По данным правоохранителей, это 57-летний Виктор Тур из Харькова, у которого рост 170 сантиметром. Он носит бороду. В полиции рекомендуют всем, кто его видел, звонить 102 и не пытаться задержать его самостоятельно.

Ранее сообщалось, как под Киевом подросток едва не зарубил топором надоевшую ему родную тетку с 4-летним сыном.

Также мы писали, что мужчина, который убил сожительницу раскаленным утюгом, проведет за решеткой восемь лет.