Полиция ищет под Львовом убийцу девушки, которому грозит пожизненное. Видео
Подозреваемого в убийстве разыскивают по всей Львовской области. Если найдут - могут дать пожизненное.
По информации полиции, мужчина застрелил свою 22-летнюю девушку и ранил прохожего.
Правоохранители уже обнародовали имя и приметы подозреваемого, и предупреждают - он может быть вооружен.
По данным правоохранителей, это 57-летний Виктор Тур из Харькова, у которого рост 170 сантиметром. Он носит бороду. В полиции рекомендуют всем, кто его видел, звонить 102 и не пытаться задержать его самостоятельно.
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