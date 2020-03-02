В Киевском море пропали два рыбака. Поиски пока безрезультатные.

Как сообщают в ГСЧС, они перестали выходить на контакт еще 28 февраля.

В первый день весны в оперативную поступило сообщение о том, что люди не вернулись домой. Первоначальные поиски пропавших силами добровольцев из числа местных жителей результатов не дали. Позже к поисковой операции были подключены команды спасателей и полиции.

"К поисковой операции привлекли вертолеты. Но пока - безрезультатно. По предварительным данным, в лодки вышел из строя двигатель", - говорится в сюжете ТСН.

Поисковые работы возобновлены 2 марта, с привлечением вертолета H-225 Super Puma с группой специалистов на борту для подробного обследования акватории Киевского моря.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области ищут подростка, который не вернулся с занятий.

Также мы писали, что в Одесской области ищут 12-летнего Костю, который не вернулся домой. Приметы мальчика.