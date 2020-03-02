В Соломенском районе столицы сотрудники ювенальной превенции изъяли из неблагополучной семьи двух малолетних детей.

Об этом информирует полиция столицы.

По итогам проверок условий проживания семей 2-летнюю девочку и 8-летнего мальчика доставили в больницу для обследования, а на их родителей составили административные протоколы.

Полицейские, согласно программе "Дети улицы", проверили семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, а также семьи, на которые поступали жалобы.

В результате были обнаружены семье, где родители не уделяют должного внимания своим детям и злоупотребляют алкогольными напитками. Кроме этого, проверив состояние помещения и жилищно-бытовые условия проживания детей, полицейские зафиксировали достаточное количество нарушений.

Учитывая, что бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни малолетних, сотрудники ювенальной превенции полиции Киева изъяли двух детей, 2012 и 2017 рождения, которых доставили в детскую больницу для прохождения медицинского осмотра и оказания помощи.

Также на их родителей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с ними профилактическую беседу.

После того, как соответствующие службы проверят состояние помещения и убедятся, что условия для проживания детей соответствуют должному уровню, малолетних вернут домой.

Кроме этого, полицейские и работники службы по делам детей и семьи будут регулярно проверять эту семью, чтобы обеспечить нормальные условия для жизни и воспитания детей.

Ранее сообщалось, как в Харькове руководитель Центра соцслужб получила срок за то, что не заметила пыток в неблагополучной семье.

Еще мы писали о том, что в Киеве ювенальная полиция забрала младенца из неблагополучной семьи.