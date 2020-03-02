Украинская неделя в Европейском парламенте, запланированная на 3-5 марта, переносится на неопределенное время. Это связано с распространением коронавируса COVID-19,

О переносе мероприятия сообщает в Facebook представительство Украины при Европейском союзе.

"Дорогие друзья, к сожалению, вынуждены сообщить, что запланированная на 3-5 марта украинская неделя в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - сказано в записи в соцсети.

В миссии поблагодарили за интерес к запланированной неделе.

"Как только ограничения будут отменены, наша команда будет обрабатывать новые возможности для проведения украинской недели в Европейском парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно", - отмечается в посте.

Ранее "Страна" писала, что из-за коронавируса впервые за 73 года отменили Женевский автосалон.

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