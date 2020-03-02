Сенатор от штата Миннесота и член Демократической фермерско-трудовой партии Миннесоты (часть Демократической партии США) Эми Клобушар вышла из президентской гонки. Теперь она будет поддерживать Джозефа Байдена.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

59-летняя Клобушар покинула президентскую гонку накануне "супервторника" - дня, когда во многих штатах (в 2020 году - в 14) пройдут предварительные выборы, или праймериз.

В "супервторник" граждане США выбирают больше делегатов, чем в любой другой день предвыборной гонки. Поэтому для всех кандидатов в президенты победа в этот день крайне важна.

После начала президентского срока Трампа Клобушар была одной из тех. кто поднял вопрос о его связях с Россией и настаивал на создании комиссии по расследованию этих связей. В конце декабря 2016 года вместе с сенаторами Джоном Маккейном и Линдси Грэм она посетила балтийские страны и Украину, в которых, по ее заявлению, узнала о российском влиянии на выборы в Литве и Эстонии. О том, что Клобушар будет баллотироваться от демократов на выборы, стало известно 10 февраля 2019 года.

Как писала "Страна", 1 марта американский миллиардер Том Стайер тоже объявил о прекращении своей предвыборной кампании.

А 2 марта то же самое сделал Пит Буттиджич - открытый гей и бывший мэр города Саут-Бенд.