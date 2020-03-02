Сейчас в центре Одессы, в жилом доме на Пушкинской, 5, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает сайт города 048.ua.

По информации очевидцев, на месте работают пять пожарных расчетов. Одного из сотрудников ГСЧС вынесли из здания без сознания. Спасатели пытаются эвакуировать жильцов дома.

Момент, как из здания выносили спасателя без сознания, попал на видео.

По информации СМИ, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Предварительно выяснено, что пожар начался в полуподвальном помещении, откуда дым разошелся на все этажи. Пострадал сотрудник ГСЧС, который отравился чадным газом.

№5 — это памятник архитектуры, так называемый дом Переца. Был построен в конце XIX века. Реконструирован в 1879-1881 годах по проекту архитектора Альфреда Ниса и под надзором Феликса Гонсиоровского. Первоначально принадлежал купцу 2-й гильдии Николаю Самойловичу Перецу и использовался как доходный. В нем также размещалась мастерская по изготовлению дамских платьев.

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