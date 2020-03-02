Полиция Киевской области объявила о подозрении несовершеннолетнему парню, который пытался убить родную тетю и ее сына.

Покушение на убийство произошло в Киево-Святошинском районе. 14-летний парень, которому надоели поучения тети, ножом и топором нанес множественных ранений ей и своему двоюродному 4-летнему брату.

Как выяснилось, подросток проживал вместе с родственниками отдельно от матери киевлянки, поскольку ходил в частное учебное заведение неподалеку.

Вчера между родственниками произошла очередная ссора и тогда у малолетнего возник преступный умысел. Парень взял кухонный нож и набросился на свою тетю - нанес ее удар ножом в грудь.

Женщина начала обороняться и выхватила нож, однако племянник побежал на кухню и взял еще один нож и топор. Потерпевшая выбежала из дома и начала звонить сестре, однако, школьник выбил топором в нее из рук телефон и снова начал наносить удары. Позже злоумышленник переключился на 4-летнего двоюродного брата, которому также нанес многочисленные ножевые ранения.

Именно в это время домой вернулась мать обидчика, которой родственница успела сообщить о преступлении. Впрочем, парень набросился с ножом и на родную мать, после чего бежал со двора в неизвестном направлении.

Полиция оперативно установила местонахождение нападающего. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения.

На месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления - ножи и топор.

Пострадавшие родственники находятся в реанимационном отделении больницы с множественными ранениями, их состояние стабильно тяжелое.

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