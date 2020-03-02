Интрига с индексацией пенсий разрешилась самым неожиданным образом. Еще сегодня днем н брифинге премьер-министр Алексей Гончарук на вопрос журналистов, что же будет с пересчетом пенсий и когда его ждать, ответил, что, согласно законодательству, в течение года Кабин должен принять решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого момента и с какой даты должна происходить индексация. Это решение, по словам премьера, якобы, находится в процессе разработки.

Но, уже вечером того же дня оказалось, ни в марте, ни в ближайшие месяцы никакого пересчета пенсий не будет. Как следует из официальной новости на сайте Кабмина, индексация запланирована только на сентябрь. При этом пенсии вырастут всего на 216 гривен в месяц.

Напомним: как уже писала "Страна", украинские пенсионеры ждали индексацию пенсий с 1 марта этого года. В прошлом году именно с марта им повысили выплаты среднем на 15-17%. Но в Пенсионном фонде, куда мы обратились за комментариями накануне даты "Ч" заявили, что пока об индексации ничего неизвестно. "Должно быть соответствующее постановление Кабмина, а его пока не приняли", - пояснила представитель ПФ Анна Швец.

Тогда же эксперты подсчитали, что в этом году коэффициент повышения пенсий будет ниже, чем в прошлом - в пределах 10-11%. То есть, с учетом того, что средняя пенсия в Украине составляет 3 тысячи гривен в месяц, пенсионеры должны были получить дополнительно по 300-330 гривен в месяц. Но, как видно, добавят им еще на 100 гривен меньше.

Высказываются две версии почему перенесли на сентябрь индексацию. Первая - чтоб пенсионеры получили прибавку буквально накануне местных выборов (они намечены на конец октября) и проголосовали за партию власти. Вторая - в бюджете просто нет денег (в январе-феврале сильный недобор по доходам).

Впрочем, не исключено, что верны обе версии - и про отсутствие денег, и про предвыборный расчёт.