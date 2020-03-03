Гончарук на ниточке: сменит ли Зе премьера

Главной заявленной темой дня был брифинг премьер-министра Алексея Гончарука. Брифинг, не планировавшийся заранее, а потому особенно интригующий.

Естественно, многие ждали, что премьер либо заявит о своей отставке, либо хотя бы прокомментирует усилившиеся слухи, но он начал с бодрого доклада о том, как правительство здорово справилось с зимой, которой не было, и об отставке пришлось спрашивать журналистам.

По словам Гончарука, он никакого заявления не писал. Впрочем, было бы удивительно, если бы он вдруг сказал, что – да, написал, потому что мне надоело, когда все вокруг критикуют, а работать приходится только нам. Такого (или подобного) признания не могло быть по одной простой причине: премьер уходить не хочет. Но даже если бы заявление он уже написал, то молчал бы до последнего, надеясь, что президент передумает.

Впрочем, скорее всего, Владимир Зеленский до сих пор ничего не решил. И об этом говорят едва ли не все провластные политики: что ситуация зависшая, и непонятно, в какую сторону она двинется в среду, когда гарант соберет внеочередное заседание Рады.

Дилемма перед президентом действительно серьезная: либо сохранить в модернизированном виде старый Кабмин, либо создавать полностью новый. Плюс первого решения – в контролируемости правительства хотя бы на политическом уровне (вчерашние соросята еще не доросли до максимальных политических амбиций). Минус – в недееспособности Кабмина, поскольку справляться с постоянными вызовами (тем более нарастающими в предверие мирового экономического кризиса) куда сложнее, чем написать реформу для министерства и предложить ее на реализацию.

А вторая часть дилеммы – дееспособный Кабмин. Если представить во главе него таких людей, как Сергей Тигипко или Валерий Хорошковский, то можно сразу задаться вопросами: как долго такой премьер будет подконтролен президенту и как быстро вертикаль власти начнет ориентироваться на настоящего политика вместо Зеленского? Скорее всего, много времени не понадобится.

И вот только из-за очевидных минусов второго варианта для Зеленского шансы у Гончарука до сих пор неплохие. Хотя, безусловно, нельзя исключать вариант по которому Гончарука все-таки убедят написать заявление. Тем более, что в определенном смысле это и для него не такой уж и плохой вариант - уйти накануне начала масштабных проблем в украинской экономике.

Минский формат: Ермак не убедил Козака

А до брифинга Гончарука главной темой обсуждения была состоявшаяся накануне в Минске встреча нового главы Офиса президента Андрея Ермака с куратором Украины в Администрации президента России Дмитрием Козаком.

Подробных комментариев Москвы и Киева по ее итогам не последовало, но те крупицы информации, которые все-таки просочились, указывали, что разговор шел об одной теме – обмене заложниками. И, судя по всему, что результат встречи отрицательный: Киев хочет обмен до того, как сделает какие-то шаги по реализации парижского меморандума "Нормандской четверки", Москва же настаивает, что пора приводить в действие "формулу Штайнмайера", а потом уже можно будет говорить об обмене.

Как бы в подтверждение этого тезиса со своим комментарием выступил вчера Донецк, объявив, что до конца марта никаких обменов не будет. Так что попытка Ермака с первых же дней в новой должности показать свою продуктивность оказалась неудачной.

Впрочем, уже сам факт того, что такая встреча произошла, является позитивом. Пусть хотя бы на уровне представителей президентских администраций, но Украина и Россия пытаются о чем-то договориться. И теперь, по крайней мере, в Киеве и Москве знают, на каких позициях на данный момент находятся их визави.

Но для сближения этих позиций первые шаги все-таки придется делать Киеву. Поскольку эти шаги предусмотрены парижским меморандумом, а значит – Берлин и Париж в данном случае в защиту украинской власти не выступят. И если Зеленский не хочет оказаться в изоляции, в которой находился поздний Порошенко, "формулы Штайнмайера" не избежать.

Коронавирус: Минск, Москва, Прага, Тбилиси

Коронавирус сжимает кольцо вокруг Украины. Вчера стало известно, что инфицированные обнаружены в Чехии и в Москве, а чуть раньше список пополнили Белоруссия и Грузия. Каким-то чудом в него до сих пор не попали наши ближайшие соседи по западной границе – Молдавия, Словакия, Венгрия, но отсутствие у них данных по больным не означает, что вируса там нет.

Впрочем, как и в Украине. Московский случай заболевания продемонстрировал, что инфицированного человека, приезжающего из зараженной страны, обнаружить практически невозможно, если он заболел непосредственно перед приездом. Зараженный москвич приехал из Италии еще 23 февраля, а потом еще четыре дня контактировал с кем-угодно, прежде чем обратился с простудой к врачу.

По такому принципу всех приезжающих из Италии и других "вирусных" стран необходимо помещать хотя бы на недельный карантин (наподобие санжарского). У нас же на границе всего-навсего меряют температуру, о чем вчера Всемирная организация здравоохранения заявила, что это бесполезное занятие. Оно, конечно, не совсем бесполезное (государство хотя бы в таком виде показывает, что принимает меры), но гарантировать ни от чего не может.

КС собирается отменить люстрацию?

Конституционный суд решил снова заняться законом о люстрации. Представление, поданное народными депутатами еще в 2014 году, неожиданно стало актуальным сразу по нескольким причинам.

Одна из них – окончательный вердикт Европейского суда по правам человека, которым все иски, поданные украинскими гражданами на незаконное увольнение по люстрации, автоматически признаются выигравшими. Речь, конечно, идет о массе чиновников, которых никто не знает, но в теории иск Николая Азарова или Сергея Арбузова тоже был бы признан победившим.

И такой автоматизм уже ставит вопрос ребром: Украине надо или менять закон о люстрации, или поставить Европу на полный игнор – так, как это делали с рекомендациями Венецианской комиссии в течение пяти лет. Откровенно игнорировать ЕСПЧ украинская власть вряд ли захочет, да и КС сейчас почувствовал некоторую автономность от нее, поэтому есть немалая вероятность, что в этот раз какое-то решение будет.

К тому же, во власти задумались о возврате в нее таких фигур как Сергей Тигипко, которые для Зе-избирателя не являются одиозными, но, тем не менее, под закон о люстрации попадают. И это создает вероятность, что даже слабого давления на КС с Банковой сегодня не будет.

Причем не исключен вариант, что закон могут отменить полностью – так, как ранее КС поступил с законом о языковой политике Колесниченко–Кивалова. Отдельные представители власти пошумят по этому поводу, но успокоятся быстро: кадровая ситуация сейчас такова, что лучше иметь под рукой все резервы. Вне зависимости от того, под каким флагом они выступали раньше.

Интрига дня в США: Байден против "коммуниста"

Сегодня в Америке супервторник – день, когда страна может узнать, кто станет главным конкурентом президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Интрига в этом вопросе сохраняется, хотя вчера стало ясно одно: кандидатом от Демократической партии не будет Пит Буттиджедж (более известный как Буттиджич) – бывший мэр небольшого городка в Индиане и открытый гей.

Он снял свою кандидатуру после того, как на последних праймериз (в Южной Каролине) не вошел даже в тройку лидеров. И это сенсация, потому что первые праймериз (в Айове) выиграл именно Буттиджедж, а это было не только отсылкой к традиции (айовский победитель чаще всего становился кандидатом), но и сигналом, что у руководства демократов есть альтернатива "коммунисту" Берни Сандерсу, который считался фаворитом после провала бывшего вице-президента Джо Байдена в первых двух штатах.

Однако Южная Каролина все перевернула. Там с огромным отрывом победил недавний аутсайдер Байден, Сандерс стал вторым, а Буттиджеджу пришлось уйти, заняв четвертое место (кстати, занявший третье место миллиардер Том Стейер тоже вчера снялся).

Так что Демпартия оказалась перед альтернативой: или Байден, или Сандерс. За первого точно не будут голосовать большая часть сторонников второго, а второго будет валить собственный партийный штаб.

Кто в этой ситуации доволен – так это Трамп. Вчера он, как заправский аналитик, спрогнозировал, что голоса Буттиджеджа уйдут Байдену. И президенту действительно хочется, чтобы так было – потому что из всех демократов "коррумпированный Джо" для него – лучший вариант.