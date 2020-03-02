В карликовом государстве Сан-Марино, со всех сторон окруженном Италией, врачи диагностировали девять случаев заражения коронавирусом. При этом в стране всего проживает 33 тысячи человек.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на итальянское телевидение.

Один из заболевших, 88-летний мужчина, в воскресенье скончался. В больнице он пробыл неполных шесть дней (его госпитализировали 25 февраля).

Состояние семи из восьми остальных пациентов не вызывает у медиков опасений. А еще один человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии местной больницы.

Ранее "Страна" писала, что Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили готовность помочь государствам-членам справиться с гуманитарными и экономическими последствиями распространения коронавируса.

Мы также сообщали, что в соседней с Украиной Беларуси зарегистрированы три случая заражения новым вирусом.