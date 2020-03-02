Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали страны, не затронутые коронавирусом. Таких оказалось более 130: в них пока не выявлены случаи заражения вирусом нового типа COVID-19.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19. В некоторых странах зафиксированы первые случаи только вчера", - заявил Гебрейесус на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

Он добавил, что в некоторых странах зафиксированы случаи заражения групп людей, в которых передача вируса произошла между членами семьи и при близких контактах.

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,9 тысяч человек. При этом на Китай приходится 90% случаев. Из заболевших более 3060 человек умерли.

Как писала "Страна", за последние сутки в Китае коронавирус подхватили почти в десять раз меньше людей, чем за его пределами.

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