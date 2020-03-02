В Италии число летальных исходов от коронавируса возросло до 52 человек. Еще сутки назад умерших было 34 человека.

Статистику привело агентство "Интерфакс" со ссылкой на итальянский телеканал TG24.

По данным канала, общее количество зафиксированных заражений в стране достигло 1835. При этом впервые заболевшие выявлены на острове Сардиния и в области Молизе.

Вместе с тем сообщается о 149 выздоровевших. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран мира наравне с Южной Кореей и Ираном.

Как сообщала "Страна", вирус все ближе подбирается к Украине: сегодня в Беларуси зарегистрированы три случая заболевания.

Также мы рассказывали, что из Италии и Ирана вирус завезли в Тунис и Саудовскую Аравию.