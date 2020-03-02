В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса. Для окончательного подтверждения диагноза анализы заболевших направлены в лабораторию ВОЗ.

Об этом сообщает агентство "БелТА" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Наталью Жукову.

"У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Сегодня мы приняли решение, что направим полученные результаты в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить эти случаи, что мы выявили", - сказала Жукова.

Одна заболевшая из Витебска, а двое других - из Минска.

Жительница Витебска помещена в боксированное отделение инфекционной больницы, хотя ее состояние оценивают как удовлетворительное: у нее нормальная температура и она практически здорова.

Два пациента в Минске тоже чувствуют себя хорошо. У одного из них даже не было повышенной температуры.

"В настоящее время мы просто контролируем ситуацию. В случае возникновения каких-то симптомов готовы оказать помощь", - сообщил прессе заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.

Все три пациента были выявлены в результате профилактических ограничительных мер: с момента объявления ситуации ВОЗ как угрожающей в Беларуси начали принимать такие меры к людям, вернувшимся из Китая, Италии, Ирана и Республики Корея.

Прибывших из перечисленных стран и помещают в контактные центры, где они находятся 14 дней (такой инкубационный период развития коронавирусной инфекции). При возникновении у них признаков острого респираторного заболевания пациентов направляют в инфекционную больницу для верификации диагноза. Наряду с анализом на коронавирус у них берут анализ на другие вирусы респираторной группы.

Если у людей не подтверждается коронавирус, они возвращаются в контактный центр или на перепрофилированную койку, чтобы завершить там лечение и наблюдение в течение 14 дней.

Всего в Республике под меднаблюдением сейчас находятся 271 человек.

Как писала "Страна", о выявлении вируса у жительницы Витебска стало известно 1 марта.

Мы также сообщали, что президент страны Александр Лукашенко выступает против закрытия границ и прочих радикальных мер в борьбе с вирусом.