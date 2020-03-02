Уже более четырех часов две группы прокуроров не могут сдать второй тест из-за сбоя в работе сервера. Прокуроры стоят на улице под дождем, организаторы ничего не объясняют.

Об этом УНН сообщил участник тестирования прокуроров.

По словам собеседника, задержки возникли из-за сбоя в работе сервера. "Организаторы ничего не объясняют. Так же до сих пор не известны даже ориентировочные сроки задержки, а у многих билеты на вечерние поезда", - рассказал участник тестирования.

Собеседник отметил, что по состоянию на 19:00 к тестированию не приступила даже первая группа и это при том, что в 17:20 был запланирован начало тестирования второй группы. "Прокуроры стоят на улице под дождем... ждут, но организаторы молчат", - отметил участник тестирования.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что более 90% прокуроров региональных прокуратур участвуют в аттестации. Так, первый и второй этапы аттестации пройдут с 2 по 5 марта 2020 года в Киеве. Для обеспечения непрерывности работы региональных прокуратур, прокуроры из одной прокуратуры сдают экзамены в разные дни.

Напомним, что Рябошапка снова обманул с зарплатой аттестованных прокуроров своего Офиса.

Также мы писали о том, как поменяется ГПУ после реформ Рябошапки.