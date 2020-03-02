Новый украинский телеканал "Дом", который с 1 марта в тестовом режиме вещает на неконтролируемые территории, в ближайшее время начнет выпускать собственные новости, но будет транслировать чужие программы.

Полностью перейти на свой контент канал сможет только через два года. Сетка его вещания будет занята чужим продуктом.

Об этом на презентации канала, состоявшейся 2 марта в Киеве, сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Достучаться до аудитории просто новостным контентом невозможно, поэтому мы провели переговоры со всеми крупными игроками украинского телевизионного рынка и договорились, что они будут работать с нами на доставку сигнала на временно оккупированные территории. Мы договорились, что на этом канале будет самый премиальный контент, который есть в Украине: это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, например, футбольные матчи, различные спортивные трансляции", - сказал Тимошенко.

Видео: YouTube/ НАШ

По словам чиновника, в течение двух лет "Дом" планирует выйти на собственное производство, а пока транслирует контент других медиагрупп. Также он добавил, что канал пока будет транслироваться в цифровом телевидении, а "на спутнике и в кабеле будет только, когда будет собственное производство".

Народный депутат и заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил, что канал будет транслироваться только на оккупированные территории. На подконтрольной Киеву части страны смотреть его не удастся.

Замглавы Офиса президента Юрий Костюк сказал, что новости на телеканале будут выходить на русском и на украинском языках, как общенациональные, так и региональные.

А первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук рассказал, что конкурс на должность гендиректора канала завершится 12 марта. Консультировал же новый телеканал режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко, который также может претендовать на пост руководителя "Дома".

Как писала "Страна", на сегодняшней презентации показали логотип канала.

Также на мероприятии Потураев сделал скандальное заявление о том, что на Москву нужно сбросить атомную бомбу.