Экс-командиру батальона "Айдар" и бывшему народному депутату Сергею Мельничуку, задержанному в Греции в воскресенье, во вторник изберут меру пресечения.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"3 марта с.г. утром запланирована встреча с прокурором из г. Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение относительно меры пресечения о содержании под стражей или освобождении. На данный момент консул (Украины в Салониках – Ред.) находится в управлении полиции вместе с переводчиком. Прибыл адвокат с целью обсуждения вопросов по завтрашней встрече с прокурором", - заявили в МИД.

В понедельник Мельничук был переведен в Управление полиции города Серрес. Начальник управления полиции заверил консула, что права задержанного не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, и он обеспечен всем необходимым. Также в Министерстве заверили, что представители местной полиции сотрудничают с консулом по делу Мельничука.

Кроме того, консульство Украины в Салониках предоставляет необходимое содействие и помощь (размещение в гостинице, передвижение в городе Серрес, решение других неотложных вопросов) жене и малолетнему ребенку задержанного. Сейчас жена Мельничука вместе с ребенком находится в управлении полиции.

"Жене задержанного было предложено сегодняшним авиарейсом Салоники-Киев вернуться в Украину, однако она отказалась. В этой связи консул предложил госпоже Мельничук вместе с ребенком перевезти их в г. Салоники и разместить в гостинице, поскольку завтра, 03.03.2020, С.П.Мельничука переведут в этот греческий город", - отметили в МИД.

На данный момент состояние здоровья жены Мельничука и ребенка нормальное, они обеспечены всем необходимым, подчеркнули в Министерстве.

Департамент консульской службы МИД, консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции держат дело на особом контроле.

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на своей странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, это задержание произошло, поскольку имя Мельничука было внесено в базу данных Интерпола по запросу РФ на двустороннем уровне между Грецией и РФ, а не через общую центральную систему Интерпола, поэтому его не смогли предупредить об этом заранее.

Напомним, что экс-комбата "Айдара" Мельничука задержали в Греции по делу Савченко.

Также мы писали о том, что жена задержанного экс-комбата "Айдара" Мельничука рассказала о своей беременности.