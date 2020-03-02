За последние сутки в Китае коронавирус подхватили почти в десять раз меньше людей, чем за его пределами
За последние сутки за пределами Китая число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в девять раз превышает зафиксированные случаи внутри страны.
Самые большие опасения вызывает распространение вируса в Корее, Италии, Иране и Японии. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает "Интерфакс-Украна".
"За последние 24 часа почти в девять раз больше случаев заражения COVID-19 зафиксировано за пределами Китая, нежели внутри него. Основную обеспокоенность вызывают эпидемии в Республике Корея, Италии, Иране и Японии", - заявил Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Вместе с тем глава ВОЗ подчеркнул, что количество случаев заражения "уханьским" вирусом "продолжает снижаться".
"Вчера ВОЗ сообщала о 206 случаях, что является самым низким показателем с 22 января", - отметил Гебрейесус.
По данным ВОЗ, на данный момент количество инфицированных в мире превышает 88,9 тыс., 90% из них приходится на Китай.
Всего в мире зарегистрировано более 3,06 тыс. летальных исходов.
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