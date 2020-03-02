В Харькове на станции метро "Южный вокзал" сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили мужчину с рюкзаком, проходившего через турникеты. В рюкзаке нашли две боевые гранаты.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату Ф-1 и 1 гранату РГД-5 с запалами к ним", - пишет пресс-служба. Задержанный оказался жителем Кировоградской области.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Гранаты изъяты и направлены на экспертное исследование. Правоохранители устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпасов. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, что полиция расследует жестокое убийство девушки в Харькове.

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