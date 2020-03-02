В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) отчитались о количестве нелегальных иммигрантов, прибывших 1-2 марта в восточную часть Греции после объявления Анкарой об открытии для беженцев границы с ЕС. Там находится около 1,2 тысяч человек.

Об этом говорится на сайте УВКБ.

"Действующие в Греции группы УВКБ сообщили о прибытии 1 и 2 марта утром примерно 1,2 тысяч человек на острова восточной части Эгейского моря (Лесбос, Хиос, Самос). Это выше недавних суточных показателей", - говорится в на веб-странице организации.

Сотрудники УВКБ при поддержке Турецкого Красного полумесяца, ЮНЕСКО, Международной организации по миграции пытаются оказать помощь нелегалам, среди которых есть выходцы из Сирии, Судана, Ирана и Афганистана.

В УВКБ раскритиковали решение Афин приостановить прием прошений о предоставлении убежища, отметив, что для этой меры нет юридических оснований. Одновременно в ООН призвали другие государства - члены ЕС не "оставлять на произвол судьбы" Грецию.

В организации напомнили, что в помощи нуждается и Турция, принимающая на своей территории миллионы беженцев.

Напомним, в конце февраля Турция объявила, что открыла границы с ЕС для беженцев, поскольку неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. В результате около 18 тысяч нелегалов ушли в Евросоюз.

"Страна" рассказывала, как Европа будет останавливать мигрантов, выпущенных Анкарой.