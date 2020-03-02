В Саудовской Аравии и в Тунисе в понедельник, 2 марта, выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

Как сообщили в Минздраве Саудовской Аравии, первым инфицированным стал подданный королевства, который недавно вернулся из Ирана. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В свою очередь Министерство здравоохранения Туниса тоже подтвердило первый случай заражения коронавирусом. Пациентом является местный житель, корорый неделю назад вернулся из Италии.

В последние дни в Италии и Иране быстро растет число инфицированных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 2 марта, число заразившихся в Иране достигло 1,501 тыс., в Италии - 1,704 тыс.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,9 тыс. При этом на Китай приходится 90% случаев. Летальных исходов завиксировано более 3,06 тыс. случаев.

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирус добрался до Латвии.

Также мы сообщали, что в Иране из-за коронавируса умер первый высший чиновник.