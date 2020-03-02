По результатам опроса Центра Разумкова, обнародованном 26 февраля, 43,6% опрошенных охарактеризовали ситуацию на востоке Украины как войну между Украиной и Россией.

При этом, 18,7% назвали эти события сепаратистским бунтом, поддержанным Россией, а 13,85% – гражданской войной между пророссийски и проукраински настроенными гражданами Украины. То есть, фактически 32,55% опрошенных считают события на востоке Украины внутренним конфликтом.

При этом 9,6% опрошенных охарактеризовали ситуацию как войну между Россией и США, 5,8% – как борьбу за независимость народных республик.

Фото: razumkov.org.ua

Также 54,1% опрошенных - против отказа от перспективы членства в НАТО (25,6% за), 60,4% против отказа от евроинтеграции (19,9% за).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что Украина готова к совместному патрулированию на Донбассе вместе с "представителями местных общин".

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