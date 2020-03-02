В Латвии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В 20:00 по местному времени Минздрав планирует провести пресс-конференцию, на которой расскажут о дальнейших действиях ответственных служб и дадут рекомендации населению.

В пресс-конференции примут участие министр здравоохранения Илзе Винькеле, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, а также главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической больницы Людмила Викнса.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса больше 89 тысяч человек. Из них более трех тысяч скончались, а свыше 45 тысяч - излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания выявили в 69 странах мира.

Ранее "Страна" писала о том, что немецкий министр отказался пожимать руку Меркель из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что зараженный коронавирусом москвич оскорблял на камеру китайцев, еще не зная о своем диагнозе.