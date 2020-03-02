Против известного участника Майдана, волонтера АТО Геннадия Друзенко открыто уголовное производство по факту угрозы убийством известному юристу Андрею Портнову.

Об открытии дела "Стране" сообщил источник в Национальной полиции Украины.

29 февраля на своей странице в Facebook Друзенко в заувалированной форме фактически призвал к расправе над Андреем Портновым. Друзенко написал, что в Украине, по его мнению, нет "настоящих последователей Степана Бандеры". Доказательством этого, по его мнению, является то, что Андрей Портнов до сих пор "глумится над Майданом".

"Степан Бандера - не мой герой. Я всегда это публично признавал. Но Бандеру есть за что уважать. Человек умел убивать, страдать и в конце концов погибнуть за свои принципы, не изменив их. А вот относительно современных "бандеровцев", которые паразитируют на имени практика и вдохновителя политики свершившихся фактов, у меня есть огромное подозрение, что они ненастоящие", - сказал волонтер.

Далее он пояснил, почему так считает: "...Я утверждаю, что пока Портнов безнаказанно и публично глумится над Майданом, в Украине нет ни одного настоящего бандеровца - есть лишь ряженые и самозванцы".

"Никогда не поверю, что у Портнова охрана лучше министра внутренних дел межвоенной Польши Бронислава Перацкого (министр был убит оуновцами по приказу Бандеры в 1934 году - Ред.) или секретаря советского консульства во Львове агента иностранного отдела ОГПУ Алексея Майлова (был убит в 1933 году во время нападения оуновцев на консульство - Ред.)", - заявил активист.

В конце сообщения он обратился к тем, кто называет себя "бандеровцами" и призвал либо быть "настоящими последователями Бандеры", либо не упоминать его имя попусту.

Отметим, что Геннадий Друзенко - известный человек среди участников Евромайдана и волонтеров АТО. Он является соучредителем и руководителем Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Кроме того, он является постоянным автором Радио Свобода.

Напомним, что Портнову угрожают не в первый раз. Осенью мы рассказывали, как бывший "азовец" и националист Назарий Кравченко написал, что юрист должен попасть в "наши застенки".