На волонтера Друзенко, призывавшего "настоящих бандеровцев" убить юриста Портнова, заведено уголовное дело
Против известного участника Майдана, волонтера АТО Геннадия Друзенко открыто уголовное производство по факту угрозы убийством известному юристу Андрею Портнову.
Об открытии дела "Стране" сообщил источник в Национальной полиции Украины.
29 февраля на своей странице в Facebook Друзенко в заувалированной форме фактически призвал к расправе над Андреем Портновым. Друзенко написал, что в Украине, по его мнению, нет "настоящих последователей Степана Бандеры". Доказательством этого, по его мнению, является то, что Андрей Портнов до сих пор "глумится над Майданом".
"Степан Бандера - не мой герой. Я всегда это публично признавал. Но Бандеру есть за что уважать. Человек умел убивать, страдать и в конце концов погибнуть за свои принципы, не изменив их. А вот относительно современных "бандеровцев", которые паразитируют на имени практика и вдохновителя политики свершившихся фактов, у меня есть огромное подозрение, что они ненастоящие", - сказал волонтер.
Далее он пояснил, почему так считает: "...Я утверждаю, что пока Портнов безнаказанно и публично глумится над Майданом, в Украине нет ни одного настоящего бандеровца - есть лишь ряженые и самозванцы".
"Никогда не поверю, что у Портнова охрана лучше министра внутренних дел межвоенной Польши Бронислава Перацкого (министр был убит оуновцами по приказу Бандеры в 1934 году - Ред.) или секретаря советского консульства во Львове агента иностранного отдела ОГПУ Алексея Майлова (был убит в 1933 году во время нападения оуновцев на консульство - Ред.)", - заявил активист.
В конце сообщения он обратился к тем, кто называет себя "бандеровцами" и призвал либо быть "настоящими последователями Бандеры", либо не упоминать его имя попусту.
Отметим, что Геннадий Друзенко - известный человек среди участников Евромайдана и волонтеров АТО. Он является соучредителем и руководителем Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Кроме того, он является постоянным автором Радио Свобода.
Напомним, что Портнову угрожают не в первый раз. Осенью мы рассказывали, как бывший "азовец" и националист Назарий Кравченко написал, что юрист должен попасть в "наши застенки".