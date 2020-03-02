В Киеве задержали троих злоумышленников, которые обманом зарабатывали на аренде квартир. От их действий пострадали более 20 человек. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Трое юношей (двое из которых являются несовершеннолетними) в течение 2018-2019 годов размещали на популярном интернет-сайте объявление о сдаче в аренду квартир в Киеве. Злоумышленники получали от клиентов предоплату за первый и последний месяц аренды, однако когда люди приезжали в оплаченное жилье, то попасть в квартиры не могли.



При проведении обысков у задержанных мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, банковские карточки, с помощью которых молодые люди обманывали граждан.



По результатам предварительного расследования всем троим сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Также правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Киева. Досудебное расследование продолжается.

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