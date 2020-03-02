Депутат Верховной Рады из фракции "Слуги народа" Никита Потураев прокомментировал свои слова о том, что Украина не может "швырнуть" атомную бомбу на Москву. Он заявил, что это было "ироническое высказывание".

В комментарии этого пассаж Потураев довольно резко высказался против тех, кто не понял его специфического юмора.

"Странно, что очевидно ироническое высказывание многие восприняли до паники и истерики серьезно. Это свидетельствует о серьезных психологических расстройствах, одним из первых признаков которых является утрата чувства юмора", - сказал "слуга народа".

Напомним, 2 марта, на презентации нового телеканала для жителей Донбасса "ДОМ" нардеп сказал, что России будет вести против Украины "радиоэлектронную борьбу". И наиболее эффективный способ противостоять этому - сбросить на Москву атомную бомбу", которой у Киева пока нет.

Потураев давно известен своими странными высказываниями. Например, в июле он назвал Россию временно неподконтрольной Китаю Московией и предложил переименовать украинский язык в русский.

А осенью он заклеймил ворами и наследниками Берии тех, кто выступает против открытия рынка земли в Украине.