Служба безопасности Украины вызывает на допрос поселкового голову Новых Санжар, где местные жители устроили протесты против приезда эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

Об этом сообщает Pavlovsky News в Facebook.

Как сообщается, руководителя населенного пункта Инну Кобу вызывают на допрос в СБУ Полтавской области. Издание публикует копию повестки, в которой указано, что по факту протестов жителей Новых Санжар против размещения в их поселке эвакуированных из Китая открыто уголовное дело.

Скриншот: Facebook/Pavlovsky News

Отмечается, что больше Инне Кобе ничего не известно о ходе расследования. Кроме того, сообщается, что в пятницу полиция Новосанжарского района вручила подозрения как минимум двоим участникам протестов, которые бросали камни в автобусы на переезде в селе Руденковка.

Скриншот: Facebook/Pavlovsky News

Напомним, в конце прошлого месяца жители Новых Санжар в Полтавской области устроили настоящий бунт против размещения в местном госпитали эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран.

Ранее сообщалось, что суд арестовал четырех организаторов протестов в Новых Санжарах. Им грозит до 8 лет тюрьмы.