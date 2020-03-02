Главу Новых Санжар вызвали на допрос в СБУ по делу о протестах. Документ
Служба безопасности Украины вызывает на допрос поселкового голову Новых Санжар, где местные жители устроили протесты против приезда эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.
Об этом сообщает Pavlovsky News в Facebook.
Как сообщается, руководителя населенного пункта Инну Кобу вызывают на допрос в СБУ Полтавской области. Издание публикует копию повестки, в которой указано, что по факту протестов жителей Новых Санжар против размещения в их поселке эвакуированных из Китая открыто уголовное дело.
Скриншот: Facebook/Pavlovsky News
Отмечается, что больше Инне Кобе ничего не известно о ходе расследования. Кроме того, сообщается, что в пятницу полиция Новосанжарского района вручила подозрения как минимум двоим участникам протестов, которые бросали камни в автобусы на переезде в селе Руденковка.
Скриншот: Facebook/Pavlovsky News
Напомним, в конце прошлого месяца жители Новых Санжар в Полтавской области устроили настоящий бунт против размещения в местном госпитали эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран.
Ранее сообщалось, что суд арестовал четырех организаторов протестов в Новых Санжарах. Им грозит до 8 лет тюрьмы.