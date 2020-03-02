Верующие жители Ирана запустили в социальных сетях флешмоб. Они выкладывают видеозаписи, на которых облизывают ворота мечетей.

Цель акции - показать, что иранцы не боятся коронавируса, и пристыдить переставших посещать храмы из-за эпидемии.

Ролик с облизыванием появился в Facebook.

Флешмоб стартовал в иранском городе Кум. Именно в нем выявлено наибольшее количество заболевших от Covid-19. При этом власти не закрывают мечети в городе, считая это оскорблением убеждений иранцев.

Видео: Facebook/ el.murid.3

Известно, что минимум одного участника опасного флешмоба, облизавшего двери храма в Куме, уже задержала полиция.

К сегодняшнему дню количество заразившихся коронавирусом в Иране превысило полторы тысячи. 66 человек умерли. От вируса скончался член Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади, а в списке инфицированных значатся пять депутатов местного парламента.

Ранее "Страна" писала, что жители сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас, так как туда без их согласия доставили больных коронавирусом.