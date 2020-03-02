Во вторник, 3 марта, часть Украины накроет небольшим дождем. Ночью осадки обещают в северной части страны, большинстве центральных регионов и в Харьковской области. Днем небольшой дождь ожидается на Закарпатье и в Карпатах. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью будет в пределах +1-6 градусов. Днем потеплеет до +10-15, а в южных обастях - до +18.

В Киеве в ночь на 3 марта прогнозируют небольшой дождь, а утром и днем без осадков.

Ветер южный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +3-5, а днем - до +12-14 градусов.

Фото: facebook.com

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