Пользователи соцсетей отреагировали на заявление нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева о том, что на Москву нужно швырнуть атомную бомбу.

Интересно, что об атомной бомбе Потураев сказал во время презентации телеканала для жителей неподконтрольного Донбасса "Дом".

Отвечая на вопрос будут ли глушить сигнал со стороны России, нардеп ответил: "Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда".

После поднявшейся волны возмущенных комментариев, Потураев заявил, что это была просто шутка, а сограждане разучились понимать юмор.

"Странно, что очевидно ироническое высказывание многие восприняли до паники и истерики серьезно. Это свидетельствует о серьезных психологических расстройствах, одним из первых признаков которых является утрата чувства юмора" - заявил нардеп.

Собрали реакцию пользователей соцсетей.

"Но, если бы у Никиты Потураева была атомная бомба... войну они собираются заканчивать" - написал телеведущий Макс Назаров.

"Учтите - этот воинственный невменяшка считается одним из главных идеологических советников президента Зеленского. А если что-то будет угрожать Киеву, он сразу же скроется подальше, с криком: "нас-то за что?".

Хорошая презентация нового канала, направленного на диалог с неподконтрольными территориями" - прокомментировал журналист Андрей Манчук.

"Няшка нардеп Потураев мечтает об атомной бомбе на Москву. Тот случай, когда бодливой коровке рожек не дали. И слава богу", - написал журналист Юрий Ткачев.

"Добрый вечер. Это к вопросу о том, почему статья четвёртая Будапештского меморандума была написана именно в такой редакции" - прокомментировал политолог Руслян Бизяев.

"ЗАБЕРИТЕ у Зеленского ядреную бимбу! Там Потураев при детях ею телипает. Совсем стыд потеряли", - отреагировал политолог Михаил Чаплыга.

"Ярко. Такого от слуг не ожидали... "Свобода" должна быть в панике, цинично злоупотребляют их риторикой", - написал журналист Орест Сохар.

"Потураеватомная бомба" - написал журналист Василий Апасов.

"У Потураева бомбануло" - прокомментировала Ольга Онищенко.