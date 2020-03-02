В санатории в Новых Санжарах, где на двухнедельной обсервации находятся эвакуированные из-за коронавируса из Китая украинцы и иностранные граждане, 2 марта отпраздновали второй день рождения.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "А у нас снова праздник. Торт, воздушные шарики и - самое главное - прекрасное настроение присутствующих", - написала она.

По словам Скалецкой, в этот раз праздновали 24-летие девушки Ольги. "Крепкого здоровья, настоящих друзей, любви и ярких событий вам, Ольга! Будьте счастливы!" - пожелала имениннице министр.

На фото рядом с именинницей в масках находятся другие эвакуированные, а также сотрудница (возможно, Скалецкая) в настоящем медицинском "скафандре".

Фото: facebook.com

Напомним, что Ляшко рассказал, когда из Новых Санжар отпустят по домам эвакуированных.ъ

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