В понедельник, 2 марта, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 24,885 грн/$1 с 24,660 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,875-24,895 грн/$1, тогда как Нацбанк на 3 марта установил официальный курс национальной валюты 24,818 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 2 марта снизился до 24,77 грн/$1 с 24,58 грн/$1.

Также Нацбанк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 3 марта 2020 года: USD 1 доллар США 24,818.

Напомним, на последних торгах зимы гривня упала, но НБУ обещает ее укрепление в марте.

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