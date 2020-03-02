Представители официальной Москвы и Минска подписали изменения в соглашение о поставках газа в Беларусь 9-летней давности. Документ открывает возможности для сотрудничества между странами в сфере поставок газа в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

Протокол вносит изменения в соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики, от 25 ноября 2011 года. Подписи под документом поставили министр энергетики России Александр Новак и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

Как писала "Страна", 31 декабря 2019 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и Семашко подписали протокол о ценах на газ на январь и февраль 2020 года.

7 февраля Россия и Беларусь договорились о цене на газ до 2021 года. Как было объявлено по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, Москва продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тысячу кубометров.