В этом году "Марш равенства" пройдет в Киеве 21 июня под лозунгом "Быть разными хорошо вместе". Об этом сообщается на странице KyivPride в Facebook.

"Из года в год мы делаем известнейшее и самое масштабное ЛГБТ+ событие страны, где каждый и каждая может выразить свое желание быть разными и поддержать других в этом стремлении. Мир давно перестал делиться на цвет кожи или разрез глаз, точно так же мы стираем границы между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью и объединяем таких разных но прекрасных людей вокруг единой идеи - свободной и равноправной Украины для всех", - рассказали организаторы.

Фото: facebook.com

Напомним, что горсовет Ровно запретил проведение ЛГБТ-марша в день рождения Бандеры.

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