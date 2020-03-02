В понедельник, 2 марта, на расширенном Секретариате НСЖУ были принято решение обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и парламенту с призывом осудить законопроект о дезинформации, а также отправить его инициатора министра культуры Владимира Бородянского в отставку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Только что на расширенном Секретариате НСЖУ при участии общественности и столичных журналистов проголосовали обратиться к президенту и парламенту с призывом осудить проект закона о дезинформации как враждебный к журналистике в Украине. А инициатора законопроекта Владимира Бородянского - участники дискуссии призвали отправить в отставку!", - написал Томиленко.

Фото: Facebook/Сергей Томиленко

Напомним, проект закона о дезинформации был обнародован в конце января. Согласно документу, для журналистов будет введена уголовная ответственность с заключением до 7 лет. Документ был раскритикован в НСЖУ, где заявили, что он предусматривает вмешательство в журналистскую деятельность.

Как сообщалось, совет по вопросам свободы слова при Зеленском выступил против закона о дезинформации.