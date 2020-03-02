Сразу двоих криминальных авторитетов задержали украинские правоохранители 1 марта. В Дарницком районе Киева взяли "вора в законе" по прозвищу "Коба Руставской", а на границе с Румынией в Черновицкой области - "Каху Тбилисского". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Оперативники управления по противодействию бандитизму Департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию, что в столицу приехал "вор в законе" по прозвищу "Коба Руставской". По данным правоохранителей, он хочет закрепиться в Киеве и восстановить свои связи и контроль в криминальной среде", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Криминального авторитета с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений: создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым "опекуном коронованных" представителей преступного мира Испании.

Однако сотрудникам Нацполиции удалось выяснить его местонахождение на территории Киева в одном из частных домов Дарницкого района. Оперативники задержали "вора в законе" 1 марта, в доме изъяли оружие, боеприпасы и "заготовки" для подделки документов.

Также 1 марта задержали еще одного "вора в законе" по прозвищу "Каха Тбилисский", который незаконно пытался выехать из страны.

Сейчас сотрудники миграционной службы составили на него админпротокол за нарушение правил пребывания на территории государства, в ближайшее время будет решен вопрос о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданств.

"О задержании "вора в законе" "Кобы Руставского" уже сообщили иностранным коллегам, и начата процедура экстрадиции. По испанскому законодательству разыскиваемому может грозить до 24 лет заключения", - говорится в сообщении.

Всего за последние четыре месяца, сотрудники Национальной полиции задержали 12 "воров в законе".

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