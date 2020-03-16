Уже в ночь на 29 марта в Украине состоится перевод часов на "летнее" время - стрелки часов (в основном механических) украинцы переведут вперед на один час, соответственно забрав у себя драгоценное время для сна.

К традиционной процедуре медики советуют готовить организм заранее, а путешественников просят не волноваться, потому что время отправки и прибытия транспорта в билетах будет указано с учетом изменений уже с 3 часов 29 марта. Так, "Укрзализныця" обычно корректирует график поездов два раза в год.

Несмотря на то, что перевод часов происходит ночью, свои наручные и электронные часы лучше переводить уже утром.

Удобнее всего проконтролировать актуальное время, зайдя в поисковик Google и прописав в поисковой строке "точное время Киев", можно перейти по ссылке с точным киевским временем или позвонить в справочную - 112.

В Украине перевод времени проводят с 1981 года, спустя 197 лет после того, как посол США во Франции Бенджамин Франклин впервые предложил переводить часы. А вот предложение переходить именно на "летнее" время приписывают англичанину Уильяму Уиллету. Во всяком случае, эту манипуляцию проводят, чтобы человек работал дольше, используя меньше искусственного света.

Ученые уверены, что человек более восприимчив при переходе на летнее время. По данным ООН, в связи с переводом часов количество обращений людей с проблемами сердца и кровеносной системы увеличивается в несколько раз. У населения повышается утомляемость и сонливость, также на треть повышается число ДТП. Учитывая эти причины и только 3% экономии электроэнергии Европарламент принял решение прекратить перевод времени с 1921 года. В Украине все ограничилось лишь обсуждением таковых намерений, однако существенных подвижек в этом вопросе нет.

Чтобы привыкнуть и адаптироваться к новому времени эксперты советуют подойти к процедуре перевода часов максимально ответственно: раньше ложиться спать, чтобы организм не взбунтовался и не отреагировал апатией и депрессией. Это может вызвать определенные трудности из-за того, что в выходные мы привыкли отходить ко сну поздно. Кстати, за неделю до предстоящего перевода нужно на час раньше ужинать, стараться затемнять комнату перед сном, принять теплую ванну и исключить все бодрящие напитки и алкоголь, тем более что со 2 марта в Украине начался Великий пост.