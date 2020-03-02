Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Никита Потураев выразил сожаления по поводу того, что Украина не может "швырнуть" атомную бомбу на Москву.

Об этом он заявил в понедельник, 2 марта, во время презентации нового телеканала для жителей оккупированного Донбасса "ДОМ".

Во время своего выступления на презентации телеканала, отвечая на вопрос будут ли глушить сигнал со стороны РФ, Потураев заявил, что Россия "и так это делала".

"Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", — сказал депутат.

Видео: YouTube/Днепропетровская Панорама

Напомним, 1 марта был запущен развлекательно-информационный телеканал под названием "Дом" для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Как сообщалось, главная цель нового телеканала заявлена как возвращение зрителей Донбасса в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.

Ранее сообщалось, что появился логотип гостелеканала "Дом"/"Дім" для жителей неподонктрольного Донбасса.