Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер не захотел пожимать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель, побаиваясь заразиться коронавирусом. Инцидент произошел в понедельник, 2 марта, во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине.

Как передает "Европейская правда", сам министр назвал это мерами предосторожности в свете ситуации с болезнью.

Как видно на ролике, Меркель подошла к министру и протянула ему руку, однако тот отказался и жестом показал, что не хочет этого делать. Сама Меркель отреагировала на инцидент улыбкой, продемонстрировав министру МВД обе ладони.

"Это было правильным решением", - сказала Меркель.

Видео: YouTube/WELT netzreporterin - Antje Lorenz

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания, вызванного вирусом COVID-19. Власти создали кризисный штаб по борьбе с инфекцией.

Также "Страна" писала, что по состоянию на 11 февраля, общее число зараженных коронавирусом нового тип Covid-2019 в Германии достигло 16 человек. Два новых случая заражения были зафиксированы в Баварии среди работников компании Webasto.