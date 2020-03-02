Президент России Владимир Путин внес несколько поправок к поданному им законопроекту об изменении Конституции. Теперь их направят в комитет по госстроительству и законодательству, а второе чтение законопроекта запланировано на 10 марта.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, президент положительно решил судьбу предложенной ему поправки в Конституцию о вере в бога. Таким образом поправка предусматривает упоминание бога в Основном законе России.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал Володин текст поправки.

Также Владимир Путин внес ко второму чтению своего законопроекта об изменениях в Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины.

В числе предложенных Путиным поправок предложение закрепить в Основном законе положение о том, что Россия - правопреемница Советского Союза, добавить пункт о недопустимости отчуждения части территории РФ и призывов к нему, а также дать право республикам устанавливать национальные языки в качестве государственных наряду с русским -государственным языком Российской Федерации

Напомним, 20 января Владимир Путин внес в Госдуму РФ поправки к Конституции.

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