Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сохранит свою должность. По остальным силовикам и министрам, в частности, генпрокурору Руслану Рябошапке остаются вопросы.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа") в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник, отвечая на вопрос, останется ли Аваков на своей должности.

"Мой личный прогноз – он сохранит должность", - сказал Монастырский. Нардеп добавил, что вопрос "сохранения должности или даже возможность ее повышения для министра Авакова практически решен".

При этом Монастырский рассказал, что "по другим министрам сейчас идут большие обсуждения, дискуссии". "В том числе идет большая дискуссия по руководителям правоохранительных органов... новая волна сбора подписей за отставку Руслана Рябошапки (генерального прокурора – Ред.), в том числе обсуждается целесообразность нахождения директора НАБУ (Артема Сытника – Ред.) на должности, хотя правовых оснований на данный момент его увольнения я лично не вижу", - рассказал он.

Глава профильного комитета Рады также отметил, что еще "существует масса вопросов" по возможному составу Кабмина, в том числе и вопрос "останется или не останется премьер-министр (Алексей Гончарук – Ред.) как ключевой игрок в правительстве".

Ранее "Страна" разбиралась, почему Гончарук еще не написал заявление об отставке.

Также мы писали о том, что на фоне слухов о своей отставке Гончарук пообещал украинцам ипотеку под 10%.