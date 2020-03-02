Антимонопольный комитет Украины открыл дело по факту возможного злоупотребления НАК "Нафтогаз Украины" своим положением на рынке и завышении цены на природный газ для украинцев с 1 сентября 2018 года.

Как передает пресс-служба ведомства, компанию обвиняют в завышении цены для промышленных потребителей.

"По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз Украины" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше сложившихся в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТВ "украинская энергетическая биржа " и на европейских хабах, по условиям доставки газа к границе Украины (NCG)", - говорится в сообщении.

В АМКУ уточнили, что "Нафтогаз" устанавливает цены как для бытовых потребителей, так и для промышленности. А поскольку цена для последних была выше, она автоматически подтягивала повышение стоимости для простых украинцев, поскольку наша страна взяла обязательства перед МВФ выровнять эти два показателя.

Напомним, украинский "Нафтогаз" грозился 1 марта отключит поставки голубого топлива на ряд предприятий-производителей тепла из-за накопившихся долгов. В результате этого, в части областей отопительный сезон мог закончиться предварительно.

Также мы сообщали, что Гончарук увидел, что суммы в платежках украинцев за тепло снизились на треть.