В Киеве во время презентации государственного телеканала "Дом", который с 1 марта транслируется для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, показали его логотип.

Лого состоит из треугольника, конопки "пуск" и буквы "м", которые вместе составляют слово "Дом". Отметим, что название можно прочитать и на украинском как "Дім".

Как сообщает издание "Новости Донбасса", и.о. генерального директора телеканала "Дом" Юлия Островская отметила, что канал будет развлекательно-информационным, а в основу разработки сетки вещания был положен принцип "оптимистического ТВ". "Сам факт появления этого канала — это мощный месседж, что мы не забыли о жителях временно оккупированной территории", — подчеркнула она.

Тестовое вещание телеканала началось 29 февраля. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что сейчас телеканал доступен в формате цифрового эфирного вещания Т2. Спутниковой трансляции на данный момент нет, так как это связано с авторскими правами: пока "Дом" показывает только программы, фильмы и сериалы украинских медиагрупп (1+1 Медиа, StarLightMedia, Inter Media Group, "Медиа Группа Украина"), а собственного контента у канала еще нет. По словам Тимошенко, в ближайшие дни ожидается запуск новостной программы на телеканале. В интернете будет доступны программы собственного производства телеканала.

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев отметил, что вчера в эфире телеканала был показан матч чемпионата Украины по футболу между луганской "Зарей" и донецким "Олимпиком". Ожидается также трансляция матчей сборной Украины по футболу.

По словам Островской, сейчас у канала есть три корпункта рядом с оккупированными территориями. На вопрос журналистов, будет ли "Дом" отправлять своих журналистов на неподконтрольную территорию, Тимошенко ответил, что "сейчас это невозможно".

Напомним, государственный телеканал для неподконтрольных территорий должен был начать вещание в феврале, а возглавить его должна была бывший редактор "24 канала" Елена Трибушная. Как выяснилось позже Трибушная решила выйти из проекта, а сроки запуска канала сдвинули на март.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что известно о новом государственной канале для жителей Донбасса и зачем он нужен.