Казань примет Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 годах. Такое решение сегодня приняли на заседании исполкома союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что матч пройдет на стадионе "Казань Арена", у которого уже есть опыт проведения подобных матчей. В частности, город принимал чемпионат мира-2018.

Фото: twitter.com

Как пишут российские СМИ, Казань официально подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в конце октября 2019 года. На проведение Суперкубков претендовали также Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.

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