Сегодня на двух главных российских каналах - Первом и России 1 - выпустили передачи о смертельной вечеринке с сухим льдом, которую устроила "аптечный" блогер Екатерина Диденко.

Двое ее друзей и муж Валентин погибли из-за того, что прыгнули в бассейн, куда высыпали сухой лед. При взаимодействии с водой он превратился в углекислый газ. Люди отравились и умерли от отека легких.

На шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым пришли родные и друзья погибших. А на "Пусть говорят" - сама блогерша.

В ходе передач стало известно, что москвичи хотели устроить "зомби-апокалипсис". Сухой лед купил погибший муж блогерши Валентин в качестве сюрприза. Продавцы предупреждали об опасности, но он не послушал.

Екатерина Диденко на шоу то и дело говорила, что "хотели поприкалываться" и думала, что синее лицо ее товарища - тоже прикол.

Обе передачи вышли в прайм-тайме, каждое шло по полтора часа. "Страна" посмотрела эти выпуски и пересказывает их.

"Судороги приняли за имитацию зомби"

На передаче "Прямой эфир" с Андреем Малаховым выступили близкие погибшей Натальи Монаковой, ее мать Нина Фролова и парень Андрей Бойко.

"Это делается не для хайпа и не для популярности. Перед этим у нас фокусник выступал. А потом был сюрприз от Валентина (погибшего мужа блогерши, он купил сухой лед - Ред.). У нас не пьющая компания, поймите. Все выпили по полстакана вина, все были трезвые", - рассказывает парень погибшей.

Андрей Малахов отметил, что еще пару лет раз физические лица в России не могли купить сухой лед, только юрлица. Он опубликовал разговор погибшего мужа Екатерины Диденко с консультантом магазина по его продаже.

"Температура сухого льда - минус 70 градусов. У вас возможны ожоги, вы знаете это?" - говорит продавец-консультант Валентину Диденко. "Да, знаем", - отмахнулся он.

Затем к шоу подключилась Елена Переверзева, которая была на вечеринке и снимала видео оттуда. "Мы хотели сделать зомби-апокалипсис. Когда [одна из девушек] Катя прыгнула в бассейн и вылезла, она стала трястись в судорогах. Мы думали, что она [притворяется] под зомби..."

Также на передаче "Прямой эфир" обсуждали, что после трагической вечеринки число подписчиков блога @didenko.katerina увеличилась на 400 тысяч человек и теперь их полтора миллиона.

Гости Малахова дискутировали о том, корректно ли было записывать ролик, пока муж умирал в реанимации и после этого. Мнения разделились. Некоторые сказали, что это бесчеловечно. Другие - что выступать в Инстаграме Екатерина Диденко должна была, поскольку у нее есть ответственность перед ее читателями.

Часть передачи касалась диплома Диденко. Как известно, в Инстаграме девушка прославилась тем, что позиционирует себя экспертом в области медицины, консультирует о лекарствах. Сама блогерша ранее заявляла, что у нее высшее медицинское образование и красный диплом, правда, по химии четверка. Малахов высказал предположение, что диплом может быть поддельным.

По телефону с редакторами "Прямого эфира" Екатерина Диденко также рассказала о "приколе". Когда ее друг вылез из бассейна с сухим льдом с синеющим лицом, "мы подумали, что он прикалывается". Это уже говорит о том, что у блогерши по химии, видимо, оценка похуже четверки - о смертельной реакции сухого вода при попадании в воду она, видимо, не знала.

Также на шоу выступили с предположением, что развеивать прах погибшего мужа Диденко тоже будет в сториз в Инстаграме. Как минимум, она уже сообщила подписчикам, что "классических" похорон не будет, их заменит кремация.

Посмотреть выпуск "Прямого эфира" Малахова полностью можно ниже:

"Я увидела синее лицо и спросила, штука ли это"

На "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым на Первый канал пришла сама блогерша Диденко. Отметим, что своего супруга она еще не похоронила.

"Мы думали, что это шутка, что засыпят лед и после этого всё. Когда его высыпали, появилось много углекислого газа, ребята начали туда прыгать. Снимали, чтобы посмеяться", - начала Диденко.

Она продолжила: "[До сухого льда] пришел фокусник, показал фокусы. Я подумала, что это весь сюрприз. Было здорово. Потом я увидела, что ребята начали переодеваться. Никто ничего не знал, что сейчас будет. Я не думала, что туда будут прыгать. Когда мы [друга] Славика доставали из воды, у него лицо было синее. Я спросила у него, шутка ли это. После этого я начала звонить 911".

На шоу Диденко рассказала, что по образованию она провизор. У блогерши спросили, почему она не предотвратила купание в сухом льде. "Это произошло за считанные секунды. Все прикалывались", - ответила она.

В ходе передачи были показаны кадры со свадьбы Екатерины и Валентина Диденко. Просматривая видео с погибшим мужем, который и решил поприкалывался с сухим льдом, блогерша начала рыдать.

Москвичи, которые живут рядом с местом трагедии - банным комплексом, рассказали журналистам "Пусть говорят" о происходящем в пятницу. По их словам, туда приехали семь скорых и три пожарных машины.

Также стало известно, что Екатерина Диденко уже наняла адвоката, которая также пришла на передачу. "Неизвестно, кто из присутствующих что будет говорить [следователям]", - сказала юрист.

Далее на шоу выступила кандидат наук. Она провела в студии эксперимент с сухим льдом и рассказала, что в домашних условиях и не специалистам с ним опасно взаимодействовать.

Журналист Олег Лурье задал блогерше вопрос: "Три человека ушло из жизни, а вы же провизор. На фоне трагедии количество подписчиков выросло с 1,2 миллиона до 1,5 миллиона. Катя, вы зарабатываете на Инстаграме?"

Блогерша ответила, что да, на Инстаграме она зарабатывает. Но на журналиста за этот вопрос набросились все, включая ведущего. "Если как можно больше узнает о трагедии, увидят реальные слезы... Может, люди поймут чуть больше", - сказал ведущий Дмитрий Борисов.

Другой приглашенный эксперт отметил, что да, эти смерти были "в прямом эфире", но в данном случае можно только выразить соболезнования. И отметил, что те, кто учат блогершу скорбеть, также поступают неправильно. "Прежде, чем вы напишите комментарии про премию Дарвина, подумайте: она будет с этим не день и не час, а всю жизнь", - отметил гость передачи.

Почти вторую часть шоу Екатерина Диденко плакала. Гости попросили ее "не играть сейчас на публику". Ведущий же высказал мнение, что сейчас она не играет, а такая, как есть.

На передаче выступил и частный детектив. Он отметил, что из-за трагедии могут быть определены те, кто понесут уголовную ответственность.

"Есть комфортно Кате быть подписчиками в соцсетях, то можно быть и с ними тоже. Это страшно звучит, то есть и позитивный эффект. Может, теперь это увидят и не будут повторять", - завершил передачу ведущий Дмитрий Борисов.