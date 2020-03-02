Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что с визитом в Украину собирается большая иранская делегация с новостями по делу о сбитом украинском самолете в Тегеране. Также через несколько дней в Украину прибудет министр иностранных дел Канады.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на Пристайко во время совместной с главой МИД Швеции Анн Линде пресс-конференции.

"Коронавирус не помешал провести работу, у нас есть посольство на месте, у нас есть контакты с иранской стороной. В ближайшее время мы ожидаем большую делегацию из Ирана, которая привезет с собой новости, которые мы все ожидаем уже довольно долгое время", - сказал министр

Пристайко сообщил, что через несколько дней в Украину прибудет министр иностранных дел Канады. Ожидается, что после этого украинский и канадский министры МИД проведут совместный телефонный разговор с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в крушении.

Министр также заявил, что за несколько дней будет возможность более подробно рассказать, каким образом происходит расследование, в частности работа с "черными ящиками" и уточнение относительно компенсаций.

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

Напомним, что из-за коронавируса в Иране Украина отложила консультации с Тегераном по поводу сбитого "Боинга".

Также мы писали о том, что в Иране заявили о необходимости ремонта черного ящика со сбитого самолета МАУ.