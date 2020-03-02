Зараженным коронавирусом в Москве парнем оказался 29-летний сотрудник Русского футбольного союза и игрок любительской команды "Мегамужики" Давид Беров. На опубликованных кадрах из общей палаты, сделанных между вторым и третьим анализами на коронавирус, он обвиняет во всем китайцев и желает им "сдохнуть".

Как передает Telegram-канал Baza, сам парень ездил в Италию кататься на горных лыжах.

"Нате, твари китайские (демонстрирует средний палец - Ред.), сдохните", - говорит он на камеру.

Журналисты уточнили, что молодой человек сам пришел в больницу 27 февраля, когда почувствовал неладное со здоровьем. После того, как он сдал анализы, его поместили в общую палату. Ему сообщили о позитивном показателе на коронавирус, однако потом медики изменили свое мнение.

"Эти непонятки были связаны с тем, что проверка на коронавирус – трехэтапная: и врачи ждали заключения последнего уровня – от новосибирского "Вектора", - говорится в сообщении.

Напомним, в Москве подтвердили случай заражения коронавирусом у мужчины, который вернулся в Россию из Италии 23 февраля. В больницу он обратился, поскольку почувствовал недомогание. Известно, что мужчина находился в палате с шестью людьми, у которых уже взяли необходимые анализы.

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