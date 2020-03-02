Президента Владимира Зеленского обвиняют в том, что он сделал сексисткое заявление и оскорбил женщин. Инцидент произошел 25 февраля во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли Украины.

Скандал случился из-за фразы, в которой Владимир Зеленский разделил понятия "женщина" и "человек" на разные виды. Аудиозапись с высказыванием распространили в соцсети.

"Пусть женщина первая скажет, это правильно…" – сказал Зеленский во время диалога с присутствующими.

Президента перебил мужчина из зала, но президент его остановил. "Да подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный!" – сказал Зе.

В комментариях под опубликованным видео высказывание Зеленского называют проявлением сексизма.

Скриншот: facebook.com/ Гендер в деталях

Ранее "Страна" писала о том, что нардепа-спортсмена от "Слуги народа" обвинили в сексизме из-за поста в Instagram.

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