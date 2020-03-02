Министр юстиции Денис Малюська, которого могут уволить из Кабмина, похвалился тем, что Минюст смог выиграть дело по иску легендарной фигуристки Оксаны Баюл к Украине.

Об этом он написал в Facebook 2 марта.

"Легенда украинского фигурного катания, победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 года Оксана Баюл еще в далеком 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к государства Украина о взыскании 50 миллионов долларов (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и две компании (из Делавэра и BVI)", - напомнил он.

Он отмечает, что обоснование иска - нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Оксаной Баюл, и передачу права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

Сначала Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18.06.2018 принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения. Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования Истца к государству являются безосновательными, а потому подлежат отклонению.

Оксана и ее адвокаты этим не удовлетворились и подали апелляцию.

"В минувший четверг Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов согласно положениям Закона США "Об иммунитете иностранных государств" (The Foreign Sovereign Immunities Act), а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений от судебного иммунитета, предусмотренных этим Законом", - написал Малюська.

Фото: facebook.com

Напомним, что министр Малюська выложил фото, где он читает книгу, стоя на руках.

Кроме того, Малюська опубликовал любовную переписку с женой.