Защитные медицинские маски не смогут уберечь человека от вируса. Прежде всего маска предназначена для того, чтобы ее носил уже заболевший человек и не распространял инфекцию.

Об этом заявил главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

В частности, он сообщил, что украинцам не стоит панически скупать маски ради того, чтобы уберечь себя.

"Когда люди скупают маски для защиты, это неправильно, маски должны использоваться и присутствовать дома, если у человека появятся симптомы, он мог бы надеть и уменьшить распространение возбудителя на других людей. Что касается того, что ее используют для защиты, это больше психологический эффект. Когда человек надел маску, это не повредит, но и пользы не будет. Мы призываем не паниковать, ситуация стабильная, контролируемая, запасов продовольствия хватает, система здравоохранения готова для первых случаев коронавируса", - заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 2 марта в мире зарегистрировано 89 072 лабораторно подтвержденных случаев китайского коронавируса COVID-19. Зарегистрировано 3048 летальных случаев. Выздоровели уже 45 074 заболевших. В Украине пока не зафиксировали ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19.

Ранее "Страна" писала о том, что немецкий медик рассказал, кто должен носить медицинские маски при угрозе коронавируса.

Также мы сообщали, что в Украине на наличие коронавируса проверяют четырех человек.