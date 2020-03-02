Новым главной Национального музея истории Украины, согласно результатам открытого конкурса, стал археолог Федор Андрощук. Всего на участие заявку подавали 7 претендентов.

Как говорится в сообщении Международного объединения музеев и профессиональных музейных работников Украины, за Андрощука проголосовали 6 членов комиссии из 9.

"Андрощук должен приступить к исполнению обязанностей с 17 марта 2020 года, когда закончится контракт у действующего генерального директора Татьяны Сосновской (также участвовала в конкурсе, получила 0 голосов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действующий заместитель генерального директора Богдан Патриляк одержал всего 3 голоса.

Родился мужчина 20 февраля 1970 года в Киеве. В 1988 поступил на вечернее отделение исторического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. С 1996 по 1999 года работал ассистентом кафедры археологии и краеведения. Является автором более 40 научных статей и 2 монографий.

В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию "Ранние этапы формирования древнерусской культуры в междуречье Днепра и Десны". В 2000-м году его отправили в Археологический институт Стокгольмского университета для выполнения научного проекта.

Скриншот: facebook.com/icom.ukraine

Напомним, в среду, 19 февраля, Кабинет министров Украины назначил новых глав государственных агентств по вопросам кино, спорта, искусств, художественного образования.

Также "Страна" писала, что, в четверг, 6 февраля, в ходе визита на шахту "Межиричанская" во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский представил нового губернатора региона Максима Козицкого.